Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde vardiyalı yatak dönemi /20 Mayıs 2017 13:31

Cezaevlerinde vardiyalı yatak dönemi

Cezaevleri doldu, taştı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı kalabalık nedeniyle bazı infaz kurumlarında vardiyalı yatmalar olduğunu söyledi

SHABER3.COM

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı sunumla cezaevlerinde yaşanan sorunları dile getirdi.Meclis tutanaklarına yansıyan sunuma göre cezaevlerindeki en önemli problem kapasite yetersizliği. Bağcı’nın açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:
KAPASİTE YETERSİZLİĞİ: Cezaevlerinde yaklaşık 221 bin 607 kişi bulunmakta. Cezaevlerinin artırılmış kapasitesi 203 bindi. Bunun bile yüzde 9 üzerinde. Artırılmış kapasiteyi normal bir kapasite olarak değerlendirdiğimizde neredeyse yaklaşık yüzde 100’e yakın bir doluluk oranıyla görev ifa ediliyor.2 017 sonuna kadar yaklaşık 11 bin kişilik bir kapasiteyi devreye sokmayı planlıyoruz. İnşaat aşamasında 76 ceza infaz kurumu, proje aşamasında 113 ceza infaz kurumu var, 18 infaz kurumunun da planlanması yapıldı.

KELEPÇELİ MUAYENE: Cezaevi kapısından çıktıktan sonra inisiyatif kolluğa geçiyor. Kelepçeli muayeneye cezaevi idaresi olarak müdahale şansımız yok. Yapılan protokol çerçevesinde inisiyatif doktorda.

UZAK YERLERE NAKİLLER: Özellikle doğu bölgelerinde birçok insan bulunduğu memleketinden, ailesinde uzak yerlerde kalmak zorunda. Diyarbakır’da bu sene itibarıyla yeni cezaevi faaliyete geçtiğinde bir rahatlama söz konusu olacak. Memleketlerine yakın yerlere, ikametlerine yakın yerlere bu şahısları naklettirme hususunda bir gayretimiz söz konusu.

VARDİYALI YATAK: Sadece cezaevinde bulunan insanların sayısını, odaları da artırmak, biraz da yatak takviye etmek suretiyle belli bir standart tutturmaya çalışılıyor. Bu da başka sıkıntılara neden oluyor. O konudaki eleştirilerde yerden göğe kadar haklı yani şimdi kalabalık nedeniyle bazı infaz kurumlarında vardiyalı yatmalar da söz konusu oluyordu. Hâlen azalmakla birlikte olduğunu değerlendiriyorum. Biz birkaç yıl önce Van M Tipinde duvar boyu yataklar dizilmişti. İnsanlar orada vardiyalı yatıyorlardı. Ek bina yapıldı. Van’la ilgili sorun nispeten çözüldü ama bu, Türkiye’nin her yerinde aynı standartta çözüldü mü? Hepsine yüzde yüz çözüldü demek de zor çünkü bir anda bir olay, hadise meydana geliyor, hafta sonu 2 bin kişi birden cezaevine geliyor yani 2 bin kişi bir anda sizi bir otel zincirine bile yerleştirseniz orada bile ciddi sorun yaşarsınız.  


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