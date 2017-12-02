Diyanet Erdoğan'ı dinlemedi

Diyanet çark etti! Türk lirasınından vazgeçti





5 Aralık 2016'da işlem ücretlerini dolardan Türk Lirasına çeviren Diyanet, Aralık 2017'den itibaren Umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali ile yapılmasına karar verdi. 2017-2018 yılı Umre turları için Türk Lirası olarak belirlenen ücretin, Bankalar tarafından Riyal'e çevrileceği açıklandı. 1 Suudi Arabistan Riyalinin alış fiyatı 2 Aralık itibariyle 1,0410 TL, satış fiyatı ise 1,0462 TL…





ERDOĞAN’I DİNLEMEDİLER





Türk Lirasındaki değer kaybının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir arayışa girdi ve bu yıl ücretleri Suudi Riyali üzerinden alacağını açıkladı. Diyanet'ten yapılan duyuruda, Hac ve Umre Komisyonu'nun 1 Aralık 2017 tarihli kararıyla, umre yolcularına verilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretin, artık Türk lirası değil, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilmesine karar verildiği belirtildi. Konu ile ilgili yetkili bankalara talimat verildi.

Diyanet “2017-2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı aynı olmak kaydıyla Aralık ayından itibaren Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecek. Umre yolcularının ellerinde bulundurdukları Türk Lirası ilgili bankalar tarafından SAR'a çevrilerek tahsilat yapacaktır. Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185 SAR, malzeme alanlardan ise 70 SAR kesinti yapılacaktır. Türk Lirasından, Suudi Arabistan Riyaline geçiş ile ilgili kamuoyu ve ilçe müftülüklerimizin bilgilendirmesi, il müftülükleri tarafından yapılacaktır” denildi.