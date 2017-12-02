Erdoğan'dan ABD'deki mahkemeye sert sözler: Benim ülkemi mahkum edemez





AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.





Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: 'Makamınız mevkiniz paranız pulunuz değil sadece ittika. Şu Kars Kalesi'nden bakınca bu şehre hayran olmamak mümkün değil. Biz ne zaman eğildik ki? Beşer planında kimsenin karşısında bugüne kadar eğilmedik. Biz sadece ve sadece rükuda ve secdede eğildik başkası asla. Ben inanıyorum ki hiçbir zaman ne paranın ne pulun ne de beşeri bir ilişkinin önünde eğilmeyeceksiniz. Eğilirseniz hakkım helal değil.





REZA'NIN ADINI ANMADI





ABD'de günlerdir Reza Zarrab'ın itiraflarda bulunduğu Hakan Atilla'nın da yargılandığı davaya değinen Erdoğan bir kez olsun Reza'nın adını anmadı. Erdoğan ABD'deki davayı da Cemaat'e bağladı:





Birileri Amerika'ya gider birileri batının değişik ülkelerine gider ama bu ülke sahiplerine kalır. Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kulu kölesi oluyor, kimisi kurulan sahte mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o F... denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez."





CHP ORJİNAL BELGELERİ YAYINLAYINCA İNKAR EDEMEDİ





Erdoğan CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yurt dışına para gönderdi' iddiasına ilişki şu açıklamayı yaptı: "Vaktinizi böyle çirkin iftiralarla israf etmekten dolayı özür diliyorum. Bir müddet önce ana muhalefetin başındaki zat, bir iddia ortaya attı. Görünüşte laflar çok büyük ama özünde tam bir komedi var. İşin komikliği daha ilk adımda başlıyor. Bu şahıs geçen haftaki grup konuşmasında bazı iddialara atıfta bulundu. “Çorum’da 17 Kasım’da bir konuşma yaptım” dedi, böyle bir konuşma bulunamadı. Beyfendi, 17 Kasım’da Çorum’a gitmemiş, Tekirdağ’a gitmiş. Demek Çorlu ile Çorum’u karıştırdı. Kendince siyasi hayatının en önemli açıklamasını yapıyor. Ama Çorum’la Çorlu’yu ayıracak durumda değil. Benim bu zatı dinleyerek heba edecek vaktim olmadığı için kulağıma biraz geç ulaştı. "Benim çocuklarım yurt dışında hiçbir yere para göndermedi" dedim. Belge dedikleri kağıdı gördükten sonra anladık ki birileri bunu tongaya düşürmüş. Sanıyorum CHP'de hiçbir zaman bitmeyen ve bu gidişle bitmeyecek olan adam harcama, adamın ayağını kaydırma oyununa bu defa Kemal'in kendisini kurban edecekler, yazık.





HEM SAHTE DEDİ HEM DE NEYLE İLGİLİ OLDUĞU AÇIKLADI!





Bu zatın belge diye salladığı kâğıtları görünce anladık ki, bir şirket alış-verişi için yapılan ödemelerin dekontlarını, kendisine ‘Cumhurbaşkanının yakınları yurt dışına para gönderiyor’ diye yutturmuşlar. Benim çocuklarım yurt dışında hiçbir yere para göndermedi. Yurt dışında çocuklarımın da yakınlarımın da parası yok. Özel kalem müdürüm dediği kişi iş adamı. Yurt içindeki yine yurt içindeki başka bir bankaya yapılan havale var. Halkbank ile Al Baraka arasındaki alışverişin belgeleri var; bunun elindeki belgeler de sahte.







