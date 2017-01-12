Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet, DİTİB ile Almanya'daki müslümanları fişlediğini itiraf etti! /12 Ocak 2017 13:28

Diyanet, DİTİB ile Almanya'daki müslümanları fişlediğini itiraf etti!

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Almanya'daki bazı imamlarının 'Hizmet Hareketi Gönüllüleri' ile ilgili Ankara'ya casusluk yaptığı iddialarını doğrulayarak özür diledi.

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Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Almanya'daki camilerinde görevli imamların, "Gülen Cemaati" taraftarları ile ilgili bilgileri Ankara'ya ileterek Türk devleti için casusluk yaptığı yönündeki suçlamaları doğrulayarak özür diledi. 

DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bazı imamların 'Hizmet Hareketi Gönüllüleri' hakkında Ankara'ya bilgi ilettiğinin anlaşıldığını kaydetti. 

Alboğa, Türkiye'deki Diyanet İşleri'nin Gülen taraftarlarıyla ilgili bilgi iletilmesi yönünde gönderdiği yazılı talimatın DİTİB'e yönelik olmadığını savunarak, 'Buna rağmen birkaç imam yanlış davranarak bu talimata uymuştur. Bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu konuda Diyanet ile de görüştük" şeklinde konuştu.

"Ankara'nın DİTİB üzerindeki etkisi artıyor"

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Katolik Haber Ajansı'na (KNA) yaptığı açıklamada Türk devletinin DİTİB üzerindeki siyasi etkisinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığı değerlendirmesinde bulunarak, bu nedenle DİTİB'in bir dini dernek olarak özerkliğinin sorgulanır hale geldiğini kaydetti.


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