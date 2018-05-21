Samanyolu Haber /Gündem / Dışarıdan para alırken iyiydi de şimdi adı 'operasyon' mu oldu /21 Mayıs 2018 11:58

Dışarıdan para alırken iyiydi de şimdi adı 'operasyon' mu oldu

AKP'nin dış güçler dediği çevreler 2003 yılından beri ülkeye 642 milyar dolar para soktu.

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Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, AKP iktidarları süresince Türkiye'nin 2003'ten 2018'e kadar toplam 555 milyar dolar cari açık verildiğini belirterek "Ne biçim iktidar ki bu, dış güçlerin oyunlarına yıllardır çare bulamadı. Dış güçler dedikleri de 2003 yılından beri ülkeye 642 milyar dolar para soktu. Ne zaman borç istesek dış güçler bizi paraya boğdu. Alırken iyiydi de şimdi adı 'operasyon' mu oldu?" dedi.

Muratoğlu, "Dış mihrak dedik 642 milyar dolar yedik" başlıklı yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Bana biri anlatsa ya; 'Dış güçler nasıl yükseltiyorlar bu doları? Ya da faizi!' Durun ben anlatayım. AKP İktidarları süresince Türkiye, 2003’ten 2018’e 555 milyar dolar cari açık verdi. Dışarıdan 642 milyar dolar para geldi. Dışarıdan gelen para biraz kesilince hem dolar artıyor, hem faiz yükseliyor delice. Buyurun bakın ne yapıyor dış güçler bize. Bu parayı biz ne yaptık? Tükettik, yedik, betona gömüp yandaşa dağıttık. Yıllardır ülke ekonomisi öyle kötü yönetildi ki! Adeta peşkeş çekildi. Bugün verilen her kuruş kredi, yabancının Türkiye’ye verdiği borç ve zamanı geldiğinde ödenecek faizi
Ne biçim iktidar ki bu, dış güçlerin oyunlarına yıllardır çare bulamadı. Dış güçler dedikleri de 2003 yılından beri ülkeye 642 milyar dolar para soktu. Ne zaman borç istesek dış güçler bizi paraya boğdu… Alırken iyiydi de şimdi adı “operasyon” mu oldu?'
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