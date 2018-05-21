Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin bu atamasına MHP bile isyan etti : İnsanlığa sığmaz /21 Mayıs 2018 11:46

AKP'nin bu atamasına MHP bile isyan etti : İnsanlığa sığmaz

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, AKP’li bir danışmanın ‘kariyeri’ndeki hızlı yükselmeye ve atamaya itiraz etti.

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AKP Ankara il başkanının danışmanlığını yapan, AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Vahdettin Elbay’ın kardeşi Asri Elbay, ilk olarak istisnai kadrodan memur yapıldı.

AKP’li Gölbaşı Belediyesi’nde görevlendirilen Elbay, ardından da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) daire başkanı olarak atandı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan MHP’li vekil ise şunları kaydetti: “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ehliyetli, çalışkan, tecrübeli kişilere şiddetle ihtiyacı vardır. Hal böyleyken 2016 yılında Gölbaşı Belediyesi’ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atanan, bir gün sonrasında da memur yapılan torpilli kişi geçen hafta tecrübe ve teknik bilgi gerektiren SGK’ya maalesef daire başkanı olarak atanmıştır. Bu atamayla SGK’da çalışan binlerce kişinin hakkı yenmiştir, moraller dip yapmıştır, heyecanları bir defa daha sıfırlanmıştır. Müslümanlığa ve insanlığa sığmayan bu atamayı, benzer atamaları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu yolun bir yol olmadığını tekraren söylüyorum.”


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