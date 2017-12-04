Samanyolu Haber /Gündem / 'Dış mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim' /04 Aralık 2017 14:05

'Dış mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilişkin “Hakikatler hiçbir zaman örtülmez, ortaya çıkar. Türkiyemizin önünü kesmek isteyen mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim" dedi.

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TBMM Başkanı Kahraman, gazetecilerin sorusunu cevapladı. Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki polemiğe yönelik, “Bu tip polemiklerin kavgaya dönüşmemesi, sıkıntı vermemesi ve normal müzakere tarzında sürmesi gerektiğine inanıyorum. Hakikatler hiçbir zaman örtülmez, ortaya çıkar. Türkiyemizin önünü kesmek isteyen mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım. Birbirimize anlayışla davranalım, kardeş olduğumuzu her zaman hatırlayalım” diye konuştu.
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