Ayda ortalama bin Türk Almanya'dan sığınma istedi

2016 yılında düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana, diplomatik pasaport sahibi 260 Türk vatandaşı ile 508 üst düzey Türk kamu görevlisinin Almanya'da iltica başvurusu yaptığı bildirildi.





Deutsche Welle'nin haberine göre Alman İçişleri Bakanlığı, muhalefet partisi Sol Parti'nin Federal Alman Meclisi'nde verdiği soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta 20 Kasım itibariyle geçerli olan veriler kullanılırken, söz konusu sayılara eş ve çocukların da dahil olduğu belirtildi.





Bakanlığın aktardığı verilere göre, şu ana kadar yapılan 768 başvurunun 401'i, yani yarısından fazlası olumlu sonuçlandı.

Sol Parti meclis grubu tarafından yapılan açıklamada, diğer 367 başvurunun henüz sonuçlanmadığı ve açıklanan verilerden sürecin halen sürdüğü sonucunun çıkarılması gerektiği belirtildi.





Ayda ortalama bin Türk





Ekim ayında toplam 1059, Eylül ayında 1016, Ağustos ayındaysa 962 Türk vatandaşının Almanya'da iltica başvurusu yaptığı kaydedildi. Ekim ayında başvuru yapanların yaklaşık yüzde 30'una iltica hakkı tanındığı belirtildi.





Suriye ve Irak'tan sonra Türkiye, Almanya'da yapılan iltica başvurularında üçüncü sırada bulunuyor.





"Kaçanların sayısı artıyor"







Sol Partili Sevim Dağdelen, Alman haber ajansına yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın İslamcı diktatörlüğünden kaçan insanların sayısı giderek artıyor" dedi.





İltica hakkının yalnızca üst seviye kamu çalışanlarına tanınmasıyla yetinilmemesi gerektiğine vurgu yapan Dağdelen, bu hakkın "elde ettikleri koruma kotası diplomatlardan düşük olan demokratlar, solcular ve Kürtlere de aynı şekilde" tanınması gerektiğini söyledi.





Berlin'in halihazırdaki Ankara politikasının "sempati toplama amacı taşıdığı" nitelemesinde bulunan Dağdelen, bunun terk edilerek Almanya'nın Türkiye politikasına yeni bir yön verilmesi gerektiğini söyledi.



