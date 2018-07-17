Dirilişin başrol oyuncusuna isyan var: Hiç mi rolünden etkilenmedin?

Akit gazetesinde yazan Sinan Burhan adlı kişi Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatan ancak AKP'nin propaganda mesajlarını halka aktarmasında oldukça önemli rol üstlenen Diriliş Ertuğrul'un başrolündeki Düzyatan'ın çocuğunun ABD'de doğacak olmasına veryansın etti:







"Nereden başlasam ne desem bilemiyorum. Sana ne kardeşim özel yaşama karışma dedim. Yav dizi iyi bir dizi hatırına bari yazma dedim. Ama olmadı. İçim içimi yedi. Bir ülkenin kuruluşunu anlatan bir dizinin başkahramanı bu kadar duyarsız olamaz. Bu ülkenin neyine güvenmiyorsunuz. Daha dün 15 Temmuz şehitlerini andık. Tankın önüne yatan, kurşuna kafa uzatan bu ülke evlatlarını bir kez daha hatırladım.





Yav kardeşim bu topraklar şehit kanıyla yoğrulmuş topraklar. Çanakkale’de iki yüz elli bin şehidimiz var. Kurtuluş savaşında binlerce şehidimiz var. Terörle mücadele yapılırken yaklaşık 40 bin şehit verdik. Şehit vermeye de devam ediyoruz. Ama hamdolsun hiçbir zaman şehitler verdik diye korkmadık. Her dem yeniden doğarız diyerek bu topraklarda yeniden doğduk.





Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi yeniden şaha kaldırmak için uğraşıyor. Erdoğan ya olacağız ya öleceğiz diyor. İslam coğrafyası, Türk Dünyası ve hatta mazlumlar gözünü ülkemize çevirmiş bekliyor. Bizler mazlumun dinini sormayız. Bu ülkede yaşamak benim için onur. Bu ülkenin dışında yaşamayı, başka ülke vatandaşlığı almayı asla kabul etmem."





Rol ile gerçek hayattaki büyük çelişkiye dikkat çeken Burhan, "Tüm bölümlerde Bizans’ın entrikalarına karşı mücadele eden, Moğol Noyanlara karşı mücadele eden Ertuğrul karakterinin oyuncusu Engin Altan’a bu tavrını yakıştıramadım. Bu tavrı ve davranışı ile bu ülke güvenli değil, çocuklarımı bu ülkeye emanet edemem demektedir" siteminde bulundu.





Düzyatan'ı rolünden ayırarak yorum yapmayı doğru bulmayan Burhan, yazısına şu satırlarla devam etti:





"Halkımızın gözünde Ertuğrul Gazi olan, haçlı seferlerine karşı dimdik duran, şehitlik, vatan, bayrak kavramlarını önemseyen, onlar için şehadete koşan birini canlandıran Engin Bey’den biraz daha hassasiyet beklemek hakkımız değil mi?





Diriliş Ertuğrul’un yüzlerce bölümündeki metinlerde vatan, millet, devle, şehadet kavramları var. Bu metinleri okuyan ve oynayan birisi hiç mi bu metinlerden etkilenmez. Hiç mi gönül teline dokunmaz. Tabi hayat kendi hayatı tercih kendi tercihi. Ancak ben bu ülke insanının bu kadar değer verdiği bir kahramanı oynayan Düzyatan’dan daha hassas olmasını beklerdim."