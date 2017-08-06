Dini parayla satan alimler olmayın!

‘Diyanet’in iftiralarla dolu, bilimsellikten uzak, siyasi talimatla hazırladığı rapora ilişkin bir değerlendirme de Endonezya’nın tanınmış din alimi Prof. Dr. Azyumardi Azra’dan geldi. Hizmet hareketinin insanların daha cok manevi ve tasavvufi yönlerini guçlendirmeyi amaçlayan bir hareket olduğunu söyleyen Azra, “Hizmetin İslam anlayışında ve pratik hayata uygulamalarında ehl-i sünnete ters düşen ve örtüşmeyen herhangi bir yanı bulunmamaktadır” dedi. Azra, raporu hazırlayanlara Kur’an’ın uyarılarına hatırlatarak ‘dini az paraya satan alimler olmayın’ dedi.







Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı karalama kampanyasına sert tepki gösteren Jakarta Devlet İslam Üniversitesi eski rektörü, hükümetin her talebini sorgusuzca onaylayan bu tip alimlerin dini cok az bir fiyata satan insanlar olduğunu söyledi.





Halen Endonezya Ulema Meclisi Başkan yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Azyumardi Azra, Endonezya ve Türkiye’nin tarihi olarak ta çok güçlü bağları olan iki ülke olduğunu hatırlattı ve Gülen’in kredisini düşürmek için gayret sarfedenlerin bu tarihi bağlara ters düşen bir çaba içinde olduklarına dikkat çekti.