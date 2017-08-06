Samanyolu Haber /Gündem / 900’den fazla gazetecinin basın kartı iptal edildi /06 Ağustos 2017 09:36

900’den fazla gazetecinin basın kartı iptal edildi

Ohal ile birlikte 900’den fazla gazetecinin basın kartı iptal edildi

900’den fazla gazetecinin basın kartı iptal edildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya, 900’den fazla gazetecinin basın kartının iptal edildiğini hatırlatarak, “151 gazeteci cezaevinde, her sabah uyandığımızda yeni gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Borsa gibi tutuklu gazetecileri hesap ediyoruz” dedi.

Kızgınkaya’nın açıklamaları şöyle: “Son dönemde 900’den fazla basın kartı iptal edildi. 151 gazeteci cezaevinde, her sabah uyandığımızda yeni gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Borsa gibi tutuklu gazetecileri hesap ediyoruz. Bugün ne kadar yükseldik, ne kadar düştük gibi anlamsız ve son derece üzüntü verici bir rakamı konuşuyoruz.”
<< Önceki Haber 900’den fazla gazetecinin basın kartı iptal edildi Sonraki Haber >>

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:17:26