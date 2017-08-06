900’den fazla gazetecinin basın kartı iptal edildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya, 900’den fazla gazetecinin basın kartının iptal edildiğini hatırlatarak, “151 gazeteci cezaevinde, her sabah uyandığımızda yeni gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Borsa gibi tutuklu gazetecileri hesap ediyoruz” dedi.





Kızgınkaya’nın açıklamaları şöyle: “Son dönemde 900’den fazla basın kartı iptal edildi. 151 gazeteci cezaevinde, her sabah uyandığımızda yeni gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Borsa gibi tutuklu gazetecileri hesap ediyoruz. Bugün ne kadar yükseldik, ne kadar düştük gibi anlamsız ve son derece üzüntü verici bir rakamı konuşuyoruz.”