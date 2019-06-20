Dilan İzol: Babam ile annemi başından vurdular

Saldırı anına ilişkin görüntülerin Yekbun İzol adlı Twitter hesabından paylaşılmasının ardından kamuoyunda infial yaratan görüntülere yenileri eklendi.







Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre Dilan İzol, dört araba ve traktörle gelen 10’dan fazla saldırganın, ailesini nasıl katlettiğine ilişkin çektiği diğer görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.





Korkusuna rağmen kayıttan çıkmayıp, ailesine yönelik katliamı tüm Türkiye'ye duyuran Dilan İzol, katliam öncesini ve sonrasını Artı Gerçek'e anlattı.





Katliamın sadece o gün içerisinde yaşanmış ve bitmiş bir olay olmadığını söyleyen Dilan İzol, olayın geçmişinin 2003 yılına amcasının öldürüldüğü bir olaya dayandığını söylüyor.





"Bize 'Buradan çıkmazsanız sizi yaşatmayız' denildi, bu sürekli deniliyordu. Bunun farkında olarak, biz bu tehditlerle yaşadık burada, kendi köyümüzde, kendi evimizde. Zaten en son olay yaşanmadan bir gün önce, Jandarma bizim eve geldi" hatırlatmasında bulunan Dilan devam ediyor:





"Babam kaçak olduğu için geldiklerini düşündük. Geldiklerinde arama yapabiliyorlar, ki daha önce geldiklerinde yaptıkları da olmuştu. Biz neden geldiklerini sorduğumuzda jandarma bize 'ben yeni atandım, burada kimler yaşıyor bir görmek istedim, daha önce neler yaşanmış öğrenmek için geldim' denildi bize. Yani herhangi bir durum var, herhangi bir şey için geldikleri söylenmedi bize. Evin içine bile girmediler. Jandarma komutanının kendisi geldi ve kendisi bunları söyledi. Sonra hiçbir şey olmadan gittiler."





Dila İzol'un anlatımına göre, ertesi sabahı olay yaşanmadan önce saat 08.30’da da amcası ve yengesi evdeyken bir traktör evin etrafında dolaşmaya başladı. "Bizimkiler dışarı çıkıyor ve bakıyorlar ki evimiz kameraya alınıyor ve küfürler ediliyor" İzol devamla yaşananları şöyle anlattı:





"Bunu yapan Zülfikar İzol’ün öz kardeşleri. Yengemler bunun üzerine dışarı çıkıyorlar, karşı karşıya geldiklerinde ise karşı taraf onlara 'Bizi 5 dakika bekleyin görün size ne yapıyoruz' deyip oradan uzaklaşıyorlar. Yengem hemen annemi arıyor ve durumu anlatıyor, 'bize bunlar söylendi, hemen gelin' diyor. Annem ve babam evden çıkıp, yengemlere doğru gidiyor. Zaten annemler oraya vardığı zaman bu Zülfikar İzol’ün kardeşleri 4-5 araçla birlikte evin önüne geliyorlar. Geldiklerinde önce hakaret ediyorlar, taş ve sopalarla saldırıyorlar. Daha sona gidip araçlarından silahlarını çıkarıp hepsini tek tek nişan alarak taramaya başlıyorlar. Zaten direkt öldürmek için yapılan bir saldırı."





"Annem başından vuruldu, babam başından vuruldu, yengemde sırtından ve kalbinden vuruldu. Henüz 22 yaşında üniversite öğrencisi olan kuzenimin ise taşla kafasını ezdiler" diyen Dilan İzol, "Kafasına vura vura öldürdüler. Direkt taşla sopayla işkence edilerek, kafası ezilerek öldürüldü. Bu olduktan sonra da apar topar arabalarına binip uzaklaştılar. Biz o sırada bütün olaya kendimiz şahit olduk. Ben, kardeşlerim, amcamın çocukları hepimiz tanık olduk. Biz zaten orada üç ev yan yanayız" ifadelerini kullandı.