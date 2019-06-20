Samanyolu Haber /Gündem / Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu /20 Haziran 2019 21:28

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu

Bartın'da sel sularına kapılan İsa Akgün adlı çocuk kayboldu. Hasankadı Belediye Başkanı arama ve kurtarma için yardım beklediklerini açıkladı.

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Bartın’da bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından yaşanan selde 11 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Sel nedeniyle bazı evler çamurlu suyla dolarken, Kozcağız ve Hasankadı yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

‘YARDIM BEKLİYORUZ’

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu selde 11 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapıldığını ve yardım beklediklerini açıkladı. Bartın’da öğleden sonra başlayan yağış sele neden oldu. Hasankadı beldesinde bazı evleri çamurlu sel suları bastı. Kozcağız ve Hasankadı yolu ise sel suyu nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, “Beldemizde öğlen saatlerinde yoğun bir yağış başladı. Bazı ev ve yollar yağış nedeniyle çamurlu sel sularından zarar gördü. 11 yaşındaki İsa Akgün’ün sel sularına kapıldığını öğrendik. Arama ve kurtarma ekiplerinden yardım bekliyoruz” dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner de, Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen Akgün’ün bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
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