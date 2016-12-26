Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat Kuş Gribi sınırımıza dayandı /26 Aralık 2016 16:36

Dikkat Kuş Gribi sınırımıza dayandı

Türkiye sınırına yakın bir bölgede yabani bir kuşta yüksek derecede bulaşıcı H5N8 kuş gribi tespit edildi .

Dikkat Kuş Gribi sınırımıza dayandı

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE) Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede yabani bir kuşta yüksek düzeyde bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü tespit edildiğini açıkladı. Yunanistan'dan gelen resmi bilgiyi aktaran OIE'nin internet sitesinde, virüsün Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani Meriç, nehri deltasındaki bir kuğuda tespit edildiğini belirtti. H5N8 kuş gribi virüsünün henüz insanlara bulaştığı tespit edilmedi, gıdadan bulaşmadığı ise biliniyor. Buna karşılık Çin'de iki kişi H7N9 kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını yitirdi.
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