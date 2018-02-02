'Dik dur eğilme, hacamatçılar seninle Reis'

Hacamatçılar Federasyonu, Afrin operasyonunu eleştiren Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) cuma namazının ardından protesto etti.



Nuruosmaniye Camii çıkışında toplanan hacamatçılar "Dik dur eğilme hacamatçılar seninle", "Söz konusu vatansa hacamatçılar yanında 'REİS'" yazan pankartlar taşıdı.

?TTB, daha önce hazırladığı birçok raporda hacamat gibi yöntemlerin halk sağlığını tehlikeye attığını savunmuştu.





TTB'nin gözaltındaki başkanı Raşit Tükel, hacamat gibi tedavi yöntemleri için, "Başka toplumlarda da var olan kupa terapisi, ‘Peygamber sünneti hacamat' olarak hadisler eşliğinde pazarlanıyor. Tıbb-ı Nebevi kongrelerinde modern tıbbın konuları dini kavram ve uygulamalarla sorgulanıyor" yorumunda bulunmuştu.