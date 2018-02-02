Samanyolu Haber /Gündem / 'Dik dur eğilme, hacamatçılar seninle Reis' /02 Şubat 2018 17:18

'Dik dur eğilme, hacamatçılar seninle Reis'

Türk Tabipleri Birliği'nin 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması Hacamatçılar Federasyonu tarafından protesto edildi

SHABER3.COM

Hacamatçılar Federasyonu, Afrin operasyonunu eleştiren Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) cuma namazının ardından protesto etti.

Nuruosmaniye Camii çıkışında toplanan hacamatçılar "Dik dur eğilme hacamatçılar seninle", "Söz konusu vatansa hacamatçılar yanında 'REİS'" yazan pankartlar taşıdı.

?TTB, daha önce hazırladığı birçok raporda hacamat gibi yöntemlerin halk sağlığını tehlikeye attığını savunmuştu.

TTB'nin gözaltındaki başkanı Raşit Tükel, hacamat gibi tedavi yöntemleri için, "Başka toplumlarda da var olan kupa terapisi, ‘Peygamber sünneti hacamat' olarak hadisler eşliğinde pazarlanıyor. Tıbb-ı Nebevi kongrelerinde modern tıbbın konuları dini kavram ve uygulamalarla sorgulanıyor" yorumunda bulunmuştu.
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