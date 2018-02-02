'Yeni müttefik Rusya'da elini kolunu sallayarak gezen Ural'a kırmızı bülten

"THKP-C Acilciler" üyesi Mihraç Ural'ın Soçi kongresine katılması Türkiye ile Rusya arasında gerilime yol açmıştı.





Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Ural'ın tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istemişti.





Yaşanan gerilimin ardından Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.





Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.





Rusya, Miraç Ural'ın Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye kongresine katılmasını protesto etmiş, Rusya ise Türkiye'ye cevap olarak Ural'ın sahte isim ve belgelerle kongreye katılmış olabileceği şeklinde ciddiyetten uzak bir yanıt göndermişti