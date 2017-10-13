Binali Yıldırım'ın kardeşi, kızı ve gelini...

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2017 yılı bütçesi 3 Milyar 300 milyon TL olan Kızılay'ın yönetimine başta kardeşi, gelini ve kızı olmak üzere bir çok yakınını getirdiği iddia edildi. Cumhuriyet'in haberine göre, Yıldırım'ın başta akrabaları olmak üzere Kızılay'ın İstanbul Şubesi'nin yönetimine getirdiği isimler şöyle:





İLHAMİ YILDIRIM (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) :





Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi. Çekmeköy’de üç ortaklı bir gayrimenkul danışmanlık şirketinin büyük ortağı. Ayrıca Türk Kızılayı Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.





ALİ KURUMAHMUT (BAŞKAN VEKİLİ)





Erdoğan Bayraktar’ın TOKİ Genel Müdürlüğü döneminde odacısı olan hemşehrisi ilkokul mezunu Ali Kurumahmut, önce KİPTAŞ’ta Tapu Şefi, oradan TOKİ’ye bağlı Emlak Yönetim A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ve daha sonra da Genel Müdürlük koltuğuna oturdu. Mart 2016’da Emlak Yönetim AŞ. genel müdürlüğü görevinden alındı. Görevden alınmasında ihaleleri İstanbul ile Samsun’daki yakını olduğu firmalara vermesinin rol oynadığı iddia edilmişti.





BÜŞRA BAHAR KÖYLÜBAY (BAŞKAN VEKİLİ)





Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı





VAHDET ERDOĞAN (BAŞKANVEKİLİ)





Başbakan Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın ortaokul yıllarından bu yana yakın arkadaşı, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2014 yılında bir dönem ilçe başkanlığına vekâlet etti. Sahip olduğu şirketler, Çekmeköy Belediyesi’nden ve birçok AKP’li belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı.





MEHMET UĞURELLİ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





Çekmeköy Güç Kardeşler Anadolu Lisesi kurucu müdürü olarak görev yaptı. İlhami Yıldırım ile birçok ortak etkinliğe katılan Mehmet Uğurelli, 2016 yılı Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne getirildi.





BEKİR KAPLAN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk milletvekili seçildiği Siirt seçimlerinde basın danışmanlığını yaptı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Basın Danışmanlığı görevini dört buçuk yıl yürüttü. 2005-2009 yılları arasında Deniz Feneri Derneği Medya İlişkileri Sorumlusu, 2014-2016 yılları arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Medya AŞ. Genel Müdürü olarak görev yaptı.





ALİ ERTUĞRUL YILDIRIM (YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi olan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırım’ın oğlu.





MEHMET ALİ ERGİN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





Binali Yıldırım’ın AKP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında “Hayat İzmir” projesini hazırlayanlardan biri olan Mehmet Ali Ergin’in şehir planlaması ve mimarlık üzerine bir şirketi bulunuyor.





NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





AKP Güngören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Binali Yıldırım’ın hemşehrisi.





ABDÜLVAHİT ŞİMŞEK (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





Q Shipping BV şirketinin sahibi. Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkan ve Bülent Yıldırım’ın şirketleri ile iş ilişkisi bulunuyor. AVS Küresel Gemi Tedariği ve Yönetimi AŞ’de iki yönetim kurulu üyesinden biri Abdülvahit Şimşek iken diğeri de Başbakan Binali Yıldırım’ın dayısının torunu Rıfat Emrah Erence.





YILMAZ SEZGİN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





AKP’den Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi olan Yılmaz Sezgin ayrıca Çekmeköy Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Sezgin’in kendisine ait bir aile şirketi de var. Bu şirket 2012 yılında Çekmeköy Belediyesi’nden park ve yeşil alanların aydınlatılması ihalesini aldı.





SEDA YILDIRIM (YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ)





Başbakan Binali Yıldırım’ın gelini, oğlu Bülent Yıldırım’ın eşi.





Cumhuriyet