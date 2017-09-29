Digitürk iptaliyle gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun avukatı serbest

Çelik savcılık sorgusunun ardından yurtdışına çıkış yasağı konulması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği de Çelik hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakılması kararını verdi.
Kılıçdaroğlu, Çelik’in gözaltına alınmasını “akıl tutulması ve demokrasi adına yüz karası” demişti. Çelik’in serbest bırakıldığını CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.
Çelik’in gözaltına alınmasına Digitürk aboneliğini iptal ettirmesi gerekçe olarak gösterilmişti.