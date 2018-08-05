Die Welt: Tek suçu Erdoğan’ın yok saydığı bir örgütün haberini yapmak

Kronos'un aktardığına göre gazetede Avcı’ya ilişkin ilişkin çıkan haber şöyle:







Gültekin Avcı’nın suçu, Erdoğan’ın yok saydığı bir örgütün haberini yapmak.





Welt yazarı Deniz Yücel Türkiye ceza evinden serbest bırakıldı, fakat yüzlere gazeteci hala tutuklu.





Bugün Gazetesi’nde köşe yazarı olan Gületkin Avcı, 2013 ile 2014 yıllarında İran bağlantılı Tevhid Selam ile ilgili araştırmasında, örgütün Türkiye’de yer altından yürüttüğü çalışmalarını gün yüzüne çıkarmıştı. Fakat Erdoğan ve AKP bu organizasyonu yok sayıyor. Eylül 2015’te vatan hainliği suçlamasıyla tutuklandıktan 9 ay sonra serbest bırakılarak kararın neticesini evinde beklemesi uygulamasına gidildi.





2014 yılında Tevhid Selam dosyasını araştırmaya başlayan yetkililer, kendi grubundaki adamlarının ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın adının geçtiği için dosyalara takılınca, dosyalar yetkililer tarafından düşürüldü. Oysa, verilen birçok mahkeme kararında Tevhid Selam örgütü biliniyordu.





Avcı hakkında hiçbir dava yürütülmedi. Buna karşılık 25 Ağustos 2016’da Avcı, darbeden sorumlu tutulan birçok gazeteci gibi tekrar cezaevine gönderildi. Bu sefer suçlama (hükümet tarafından) terör örgütü olarak ilan edilen vaiz Gülen ile ilişkilendirilmesiydi. Mahkeme heyeti, Avcı’nın hakkında hiçbir iddianame ve karar olmamasına rağmen iki yıldır Silivri Cezaevi’nde yargılanmasını bekliyor.





Kronos