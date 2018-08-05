Canlı bahis serbest, kumar türleri artırıldı, Twitter sordu: Senin dindar nesil işi ne oldu Reis?

Bugün yürürlüğe giren kanun değişikliği uyarınca canlı bahis oynamanın önündeki engeller kaldırıldı. Kanunla ayrıca bahis oyunlarının ikramiye oranı artırılıyor.





BRÜT ÜST SINIR YÜZDE 59’DAN YÜZDE 83’E ÇIKARILDI





Yüzde 59 olan brüt üst sınır yüzde 83’e çıkarılıyor. Bahislerdeki teminat oranları da düşecek. Geçici teminat oranı yüzde 5’ten yüzde 3’e düşerken, kesin teminat oranı yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirilecek.





Kanun pazarlıkla farklı teminat oranları belirlenmesine de imkân tanıyor. Yasaya göre tenis ve buz hokeyi gibi farklı spor dallarında bahis oynanabilecek.





Söz konusu değişikliklere dönük eleştirilere AKP hükümeti sözcüleri, “Kamu zararına sebep olan yasa dışı bahsin önüne geçilecek.” cevabını vermişti.





SOSYAL MEDYA SORDU: HANİ DİNDAR NESİL NE OLDU REİS?





Canlı bahis dahil birçok kumar çeşidinin daha kolay erişiminin olacağı yasayla birlikte AKP ve Erdoğan yine takiyye yaptıkları için eleştiriliyor. Sosyal medyada bazı kullanıcıların yazdığı tweetler şöyle:









Kanunu beğenenler de var...



