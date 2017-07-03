Devletin yoluna park ettiren İSPARK nasıl zarar eder?

Avrupa yakasının 3. bölgesinde İSPARK toplam “95 otopark” işletiyor, bu otoparklardan 55’inin geçen yıl zarar ettiği kayıt altına alınmış. Kurumun resmi tablosuna göre bazı otoparkların zararları yüzbinlerce lira tutuyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, ikinci Akbil “İSPARK’taki fiş vurgunu” skandalında “kâr - zarar” tablosu, “vurgunun boyutlarının daha büyük” olduğunu gösteriyor. Avrupa yakasının 3. bölgesinde İSPARK toplam “95 otopark” işletiyor. Bu otoparklardan 55’i 2016 yılında zarar yapmış. Bazı otoparkların zararları yüz binlerce lira tutuyor. Yalnızca 40 otopark kâr ederken bazı otoparklarda kârın “1000 lira gibi” küçük rakamlarla gösterilmesi dikkat çekiyor.

Ne olmuştu?

İBB iştiraki İSPARK’ta “otopark ücreti ödeyen yurttaşlara verilen fişlerin silinmesiyle” vurgun yapıldığı belirlenmişti. İSPARK haberlerimizin ardından “21 otopark görevlisinin iş akdinin feshedildiğini” ve “dava açılacağını” açıkladı. Edinilen bilgiye göre mayıs ayındaki fesihlerin ardından haziran ayında da kurumda bazı üst düzey yöneticilerin görev yerleri değiştirildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre iş akitleri feshedilen otopark görevlileri yoğunlukla Avrupa yakasında görevliydi. İşten çıkarılan 4 otopark görevlisiyle yaptığımız görüşmede; işten çıkarılan isimler vurgunun boyutlarının çok büyük olduğunu belirterek “Esas vurgunu biz yapmadık. Bu vurgun bizi aşar” diyerek üst yönetimi işaret etmişti. İşten çıkarılan isimler, “Cumhuriyet yolsuzluğu yazmasaydı vurgunun üzerini örteceklerdi” demişti.

2016 yılının bilançosu

2014 - 2016 yılında 700 milyon lira ciro eden ancak karı yüzde 1’in altında gerçekleşen İSPARK’ın 2016 yılında 95 otoparkla ilgili kâr - zarar tablosu yolsuzluk nedeniyle işten atılan personelin “Bu vurgun bizi aşar” söylemini doğrular nitelikte. Kurumun resmi tablosuna göre Sultanahmet Meydanı’ndan Yenikapı’ya kadar önemli noktalardaki otoparkların büyük bölümünün geçen yılı zararla kapattığı görülüyor. Kâr yapan otoparklarda ise 1000 lira gibi yine işten atılan personelin anlatımıyla “komik rakamlar” göze çarpıyor.