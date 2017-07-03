Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli tespit

Bank of America Merrill Lynch'e (BofAML) göre, G-10 merkez bankalarının normalleştirme politikalarına yönelik hamlelerine karşı en az kırılgan önemli gelişen piyasalar Çin ve Rusya. Türkiye ise yüksek borç yönünden en kırılgan 2. gelişen piyasa.





BofAML'nin gelişen piyasalara ilişkin yarıyıl raporunda analistler, Çin'in bazı dış kırılganlık göstergeleri konusunda diğerlerine göre en iyi seviyede olduğunu belirtti. Raporda, Rusya'nın güçlü dış ve mali pozisyonunun düşük petrol fiyatlarını ve yavaş GSYİH artışını dengelediği ifade edildi.





Bloomberg'in haberine göre, Güney Afrika'nın stagflasyon, ikili açık ve yüksek borç açısından en kırılgan gelişen piyasa olduğu belirtilen raporda, Türkiye ve Brezilya'nın ikinci ve üçüncü sırada geldiğinin altı çizildi.

Petrol ün en yüksek desenflasyonist etkisinin Hindistan, Endonezya ve Filipinler üzerinde olduğu söylenirken, etkiye en az açık olan ülkelerin Tayvan, İsrail ve Bulgaristan olduğu belirtildi.





Banka, Petrol fiyatlarının olumsuz etkisi nedeniyle Malezya Ringiti'ndeki uzun pozisyonlarını kapattı.





Banka, Brezilya Reali'nde nötr olmayı sürdürürken, Kolombiya Pesosu'nda da nötre döndü.