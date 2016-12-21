Samanyolu Haber /Gündem / Tişikkirler bıbıcım! /21 Aralık 2016 13:32

Tişikkirler bıbıcım!

Hazine arazileri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar 49 yıllığına bedelsiz olarak TÜRGEV başta olmak üzere eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan vakıflara verilecek.

Tişikkirler bıbıcım!

AKP hükümetinin, TBMM’ye sunduğu torba tasarıdan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e 49 yıllığına kamu taşınmazlarının bedelsiz tahsis edilmesi çıktı. Tasarı, 30 yıldan fazla çalışan memurların emekli ikramiyesi farkının ödenmesi, ticari sicil affı ve engellilere yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Dün görüşmelerine başlanan tasarıya göre, TÜRGEV’in de aralarında bulunduğu Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek, bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanım izni verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Önceki tahsisler de kapsamda

Tasarıya göre, bugüne kadar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde tasarıda öngörülen koşulları taşıyanlar lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları ve kullanma izinleri, tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülecek

İstediği vakfa itediği yeri peşkeş cekecek

CHP’li Erdoğdu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı sırasında yeni torba paketten maddeler paylaşdı. İlk olarak torbanın 18. Maddesini paylaşan Erdoğdu, maddeyle ilgili “Hükümetin getirdiği torba yasa 18. Madde... Devletin malı mülkü TÜRGEV'e, Ensar'a 49 yıllığına bedelsiz peşkeş çekiliyor...” yorumunda bulundu.




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