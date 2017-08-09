Samanyolu Haber /Gündem / 'Devleti kabileden ayıran hukuktur' /09 Ağustos 2017 16:34

'Devleti kabileden ayıran hukuktur'

Ceza hukuku profesörü Ersan Şen AKP'nin gündeme getirdiği tutuklulara tek tip kıyafet uygulamasının anayasa ve evrensel hukuk açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katılan Ersan Şen Türk Ceza Hukuku'na göre tutuklu kişi sadece istemesi halinde devlet tarafından giydirilebileceğine dikkat çekti.

15 Temmuz yargılamalarında bir tutuklunun 'Hero' tişörtü giymesinin tek tip kıyafet dayatmasına gerekçe yapılmasının suçu şahsiliği ilkesi ile bağdaşmadığının altını çizen Ersan Şen devleti kabile ve aşiretlerden ayıran şeyin hukuk olduğunu söyledi.

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Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

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