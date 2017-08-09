'Devleti kabileden ayıran hukuktur'





15 Temmuz yargılamalarında bir tutuklunun 'Hero' tişörtü giymesinin tek tip kıyafet dayatmasına gerekçe yapılmasının suçu şahsiliği ilkesi ile bağdaşmadığının altını çizen Ersan Şen devleti kabile ve aşiretlerden ayıran şeyin hukuk olduğunu söyledi.





Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katılan Ersan Şen Türk Ceza Hukuku'na göre tutuklu kişi sadece istemesi halinde devlet tarafından giydirilebileceğine dikkat çekti.