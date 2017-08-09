Büyük skandal! İşte sarayın 'paralel' istihbarat örgütü

CHP’den şok belge! Sarayın 'paralel' isihbarat örgütü: Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi





CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü, Bülent Tezcan toplantı sonrası açıklama yaptı.





Konuşmasında; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir F... soruşturmasındaki ‘resmi yazışmaları’ gösteren ve buradaki “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi” ibaresine dikkat çeken Tezcan “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi”, böyle bir örgüt yok. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür” diye konuştu.





SARAYA BAĞLI HUKUK DIŞI YAPI





“Devletin böyle bir kurumu yoktur” diyen ve hükümete “bunu açıklayın” diye çağrı yapan Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü “Veri havuzunda mahkemelerin ve savcılıkların soruşturmalar için için bilgi sordukları; Jandarma istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet istihbaratı olabilir. Buralar resmi bilgi toplanacak kurumlardır. Ancak görüyorsunuz, yargı organları başka bir birimden daha bilgi alıyor. Bu birimin adı Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi’ymiş. Yasal olarak Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi diye bir birim yok. Bu örgüt, çok açık biçimde yasadışı istihbarat toplama faaliyeti yürütüyor. Böyle bir örgüt yok. Kanunen kurulmuş değil. Bilinsinki bu özel bir örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen bu örgütle istihbarat toplamak hukuk karşısında suçtur. Başkanlık diye bir kurum var mı Türkiye’de? Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık değil başkanlık yazıyor.”





“PARALEL DEVLET YARATMA SÜRECİ”





Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrı yapan CHP Sözcüsü Tezcan “Başta AKP Genel Başkanı olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bu meseleyi açıklamak zorundadır.





Bu birim kimdir? Kimler devlet içinde başkanlık adı altında bilgi toplayıp, fişleme yapıyor? Mahkemeler bunlara nasıl soruyor ve Emniyet bunları nasıl veri havuzu olarak kabul ediyor?





Bu yeni bir paralel devlet yaratma sürecidir. Hükümet derhal bunu açığa çıkarmak zorundadır.” diye konuştu.





İŞTE O BELGE













RESMİ AÇIKLAMA YOK





Ancak Tezcan’ın açıkladığı belgede ismi geçen ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi’ne ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.