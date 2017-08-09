Samanyolu Haber /Gündem / Büyük skandal! İşte sarayın 'paralel' istihbarat örgütü /09 Ağustos 2017 15:40

Büyük skandal! İşte sarayın 'paralel' istihbarat örgütü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, mahkeme dosyasından alınan bir belgedeki flaş detayı açıkladı. Belgeye göre; MİT, Emniyet ve Jandarma istihbaratı dışında devlet içerisinde yeni bir 'istihbarat örgütü' kurulmuş. İlgili resmi yazışma belgesini, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklayan Bülent Tezcan "Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi... Böyle bir örgüt yok. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür" diye konuştu. Tezcan, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, iktidara da "Bu konuyu açıklayın" çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

CHP’den şok belge! Sarayın 'paralel' isihbarat örgütü: Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü, Bülent Tezcan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasında; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir F... soruşturmasındaki ‘resmi yazışmaları’ gösteren ve buradaki “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi” ibaresine dikkat çeken Tezcan  “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi”, böyle bir örgüt yok. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür” diye konuştu.

SARAYA BAĞLI HUKUK DIŞI YAPI

“Devletin böyle bir kurumu yoktur” diyen ve hükümete “bunu açıklayın” diye çağrı yapan Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü “Veri havuzunda mahkemelerin ve savcılıkların soruşturmalar için için bilgi sordukları; Jandarma istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet istihbaratı olabilir. Buralar resmi bilgi toplanacak kurumlardır. Ancak görüyorsunuz, yargı organları başka bir birimden daha bilgi alıyor. Bu birimin adı Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi’ymiş. Yasal olarak Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi diye bir birim yok. Bu örgüt, çok açık biçimde yasadışı istihbarat toplama faaliyeti yürütüyor. Böyle bir örgüt yok. Kanunen kurulmuş değil. Bilinsinki bu özel bir örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen bu örgütle istihbarat toplamak hukuk karşısında suçtur. Başkanlık diye bir kurum var mı Türkiye’de? Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık değil başkanlık yazıyor.”

“PARALEL DEVLET YARATMA SÜRECİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrı yapan CHP Sözcüsü Tezcan “Başta AKP Genel Başkanı olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bu meseleyi açıklamak zorundadır.

Bu birim kimdir? Kimler devlet içinde başkanlık adı altında bilgi toplayıp, fişleme yapıyor? Mahkemeler bunlara nasıl soruyor ve Emniyet bunları nasıl veri havuzu olarak kabul ediyor?

Bu yeni bir paralel devlet yaratma sürecidir. Hükümet derhal bunu açığa çıkarmak zorundadır.” diye konuştu.

İŞTE O BELGE



RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ancak Tezcan’ın açıkladığı belgede ismi geçen ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi’ne ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
<< Önceki Haber Büyük skandal! İşte sarayın 'paralel' istihbarat örgütü Sonraki Haber >>

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:13