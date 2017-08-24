Devlet vatandaşına tuzak mı kurdu?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmada 13 sanık hazır bulundu. Duruşmada sanıklar iddianamedeki sıraya göre savunmalarını yaptı.







İlk savunmayı Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal yaptı.





DEVLET VATANDAŞA TUZAK MI KURDU?





Tutuklu sanık Kurubal, 25 yıllık görev hayatı boyunca herhangi bir ceza ve idari soruşturma geçirmediğini aksine takdir belgeleriyle ödüllendirildiğini söyleyerek Kadıköy Kaymakamlığı’na atanmasının da kendisinin talebi doğrultusunda gerçekleşmediğini söyledi. Gülen Cemaati ile iltisaklı olduğu iddia edilen derneklere bağışta bulunduğu yönündeki suçlamaya yönelik şunları söyledi;





“Eşim, Kimse Yokmu Derneği’ne 2011 yılında 2 adet SMS atarak bağışta bulundu. Ancak o tarihte söz konusu dernek, Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘kamuya yararlı dernekler’ statüsünde bir dernekti ve resmi gazetede de yayınlanmıştı. Ayrıca, dönemin yöneticileri de bağışta bulunulması konusunda teşvik edici açıklamalar yapıyordu. O dönem terör örgütü ile bağlantısı ortaya konulmamış bir derneğin bugün terör örgütü olarak gösterilerek bizlerin suçlanması, devletin vatandaşına tuzak kurması anlamına gelir” dedi.





Kurubal, HTS kayıtlarında görüştüğü kişilerin ise tamamının meslektaşı olduğu çoğunun da şuan burada olduğunu söyledi.





“KİMSE YOK MU KAMUYA YARARLI DERNEKLER STATÜSÜNDE”





Tutuklu sanık Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır da, Kimse Yokmu Derneği’ne 2011 yılında SMS olarak bir kez bağış yaptığını belirterek, o da söz konudu derneğin o dönemde Bakanlar Kurulu Kararıyla “kamuya yararlı dernekler” statüsünde yer aldığını söyledi. İddianamede kendisinin parlatılarak Bağcılar Kaymakamlığı’na getirildiğinin ifade edildiğini belirten Çakır, “Bağcılar, 22 kilometre kare alan içinde 700 bin nüfusa sahip ve en çok Suriyeli’nin yaşadığı bir ilçedir. Kaymakamlık makamı da, altı market üstü overlokçu olan bir binada yer almaktadır. Bu nedenle parlatılıp buraya getirildiği iddiasını kabul etmiyorum. Bilakis önümün kesildiğini düşünüyorum. 2 kez de tayin istemiştim” diye konuştu. Çakır, Bank Asya’daki hesabının ise bireysel emeklilik hesabı olduğu, bu hesabı17-25 Aralık sürecinden sonra başka bankaya aktarmak istediğini ancak birikimden yararlanamayacağı için 2 yıl bekletildiğini daha sonra ise hesabını başka bir bankaya aktardığını anlattı.





BYLOCK İDDİASINI KABUL ETMEDİ





Daha sonra Eski Muğla Valisi Fatih Şahin savunmasını yaptı. Okul ve meslek hayatı boyunca herhangi bir yapılanmayla bir ilişkisinin olmadığını öne süren Şahin, çalışmalarının tamamımın anayasal çerçevede yürüttüğünü söyledi. Şahin, defalarca mülkiye müffetişlerince incelendiğini söyledi.





Şahin, “TBMM’nin bombalanması, bütün Türk halkının bombalanması demektir. Bunu yapanların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” ifadesinde bulundu. Meslek hayatı boyunca bir kişiyi bile kamu kurumlarına yerleştirmediğini iddia eden Şahin, Türkçe Olimpiyatları için para aktardığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Şahin ByLock kullanmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.