Devlet Başkanı konuşurken roket ve kurşun yağmuru

Gani'nin bayram kutlaması için yaptığı konuşma televizyondan canlı yayımlandığı sırada başkanlık sarayı çevresinden patlama sesleri yükseldi.







Bunun üzerine bir muharebe helikopteri havalanarak militanların üslenip top ve roket ateşi açtığı sanılan binayı vurdu.





ÖNCE SARAY, SONRA NATO KARARGAHI İLE ABD ELÇİLİĞİ





BBC'nin konuştuğu Kabil Emniyeti'nden bir yetkili, bir caminin gerisindeki binaya üslenen top ve ağır makineli tüfek donanımlı üç militanın ilkin başkanlık sarayına ateş açtığını, helikopter destekli operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin binaya girerek militanlarla çatıştığını söyledi.





ABD'nin haber ajansı AP, militanların ardından diplomatik bölgedeki NATO üssü ve ABD Büyükelçiliği yönünde ateş açtığını belirtti.





EN AZ 12 PATLAMA





Afgan haber kanalı Tolo'ya göre en az 12 patlamanın duyulduğu diplomatik bölgeyi siyah dumanlar kapladı.





Saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı haberi geldi. Aslında Kabil'deki diplomatik bölge, Afganistan'ın en güvenli bölgesi olması gerekirken, sık sık saldırılardan nasibini alıyor.





TALİBAN BAYRAM ATEŞKESİNE GELMEDİ





Öncesinde Gani'nin kurban bayramı için yaptığı ateşkes çağrısını Taliban reddetmişti. Bu ay bazısını Taliban'ın bazısını IŞİD'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti