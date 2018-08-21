Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da eski bakana devletler arası arama kararı /21 Ağustos 2018 17:04

Ermenistan'da eski bakana devletler arası arama kararı

Ermenistan polisi, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden protestoculara müdahaleye ilişkin yürütülen dava kapsamında dönemin Savunma Bakanı Mikael Harutyunyan hakkında 'devletlerarası arama kararı' çıkartıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ermenistan Emniyet Müdürü Valeriy Osipyan, düzenlediği basın toplantısında, ''Harutyunyan hakkında devletlerarası arama emri çıkartıldı. Fakat henüz Interpol'e başvurmadık'' dedi.

'RUSYA'DA MI?'

Osipyan, 'Harutyunyan'ın Rusya'da olup olmadığına' dair bir soru üzerine, 'Ermenistan polisinin eski savunma bakanının yeri konusunda basından daha fazla bilgi sahibi olmadığını' ifade etti.

MÜDAHALEDE 8 ÖLÜ, ONLARCA YARALI

Ermenistan'da 2008'de Serj Sarkisyan'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden protestoculara müdahale sonucu çıkan çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Protestoların devam etmesi üzerine Ermenistan'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

KOÇARYAN DA SUÇLANIYOR

Protestolara müdahale hakkında yürütülen dava kapsamında daha önce seçim döneminde görevde olan Devlet Başkanı Robert Koçaryan tutuklanmıştı. Ancak avukatlarının temyize götürdüğü tutuklama kararı, ikinci mahkeme tarafından bozulmuştu.

Sputnik
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ermenistan'da eski bakana devletler arası arama kararı Sonraki Haber >>

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Yarış pistinde ilginç kaza

Yarış pistinde ilginç kaza

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'da sel felaketi

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:21