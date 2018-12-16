Devler yenişemedi: 2-2





Konuk takım 45+1'de Hugo Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda siyah-beyazlıları bir şok daha bekliyordu. İkinci yarının hemen başında Trabzonspor Antony Nwakaeme'nin golüyle 48. dakikada farkı ikiye çıkardı.





Dakikalar 58'i gösterirken Dorukhan Toköz'ün baskısı hata yaptırdı ve Onazi golü kendi kalesine gönderdi: 2-1.





68. dakikada Dorukhan Toköz, büyük çabalarla golü bulurken bu skor öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.





Mustafa Pektemek 90+6'daki golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-2





Trabzonspor 26 puana yükseldi. Beşiktaş ise haftayı 26 puanla kapadı.





Beşiktaş ilk devrenin son maçını deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Caner Erkin bu maç için cezalı duruma düştü.





Trabzonspor ise evinde Rize'yi konuk ederek sezonun yarısını kapatacak.

Vodafone Park'ta büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 eşitlikle son buldu.