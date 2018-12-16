Samanyolu Haber /Gündem / 'Diktatörlerin sonu genellikle ülkelerinden kaçmak olmuştur' /16 Aralık 2018 21:01

'Diktatörlerin sonu genellikle ülkelerinden kaçmak olmuştur'

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “15 Temmuz'da kaçtın ama bu defa kaçmaya fırsat bulamazsın” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert sözlerle tepki gösterdi.

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Tezcan, “Diktatörlerin sonu genellikle ülkelerinden kaçmak olmuştur. Haddini bil, huzur bozma” ifadelerini kullandı.

Tezcan’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

“Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu açıkça tehdit ediyor. Sokak çatışmasını davet ediyor. Saray, siyaseti terörize ediyor. Ama unutmasın ki diktatörlerin sonu genellikle ülkelerinden kaçmak olmuştur. Haddini bil, huzur bozma.”

Erdoğan ne demişti?

Tayyip Erdoğan, Türkiye'de barışçıl protestolar yapılamayacağını söyleyen gazeteci Fatih Portakal'ı hedef alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenmişti. Erdoğan, O televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz’da bu meydanları dar etti. Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksın, burası Hollanda değil, Paris değil" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında "Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın" ifadelerini kullandı.

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