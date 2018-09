Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Avustralya'da aracıyla çok sayıda emu kuşunu ezen erkek tutuklandı.



20 yaşındaki adamın görüntüleri bu hafta başında sosyal medyada ortaya çıkmış, ülke genelinde bu kişinin yakalanması çağrıları yapılmıştı.

Görüntülerde adamın kuşlara küfür ettiği ve yaklaşık 10 emu kuşunu ezerek "Bu harika" diye kahkahalarla güldüğü görülüyor.

'DEHŞET VERİCİ ZALİMLİK'





Victoria polisi bugün yaptığı açıklamada saldırgana bir dizi 'hayvana zulüm' suçlaması yöneltildiğini duyurdu. Görüntülerin Melbourne kentine 500 km uzaklıktaki Cowangie kasabasında kaydedildiği de açıklandı.





Saldırganın kasım ayında mahkemeye çıkacağı açıklandı.





Ülkenin önde gelen hayvanları koruma örgütü 'Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals' (RSPCA) dün yaptığı açıklamada " Böylesi dehşet verici bir zalimliğin toplumumuzda yeri yok.Tehdit altındaki yerel bir türün yaşam hakkına saygı gösterilmediği için bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





Victoria eyaleti kanunlarına göre hayvanlara zulümden suçlu bulunan kişilere 2 yıla kadar hapis cezası ve 74.620 Avustralya doları tutarında para cezası verilebiliyor.





Deve kuşlarının akrabası olan emu kuşları Avustralya'ya özgü endemik bir tür. Ülkenin en büyük kuşları olan emular uçamıyor ve boyları 2 metreye kadar ulaşabiliyor.