Samanyolu Haber /Ekonomi / Çarşı pazarda vatandaş ne diyor? /21 Eylül 2018 22:31

Çarşı pazarda vatandaş ne diyor?

Türkiye'de hükümet yüksek enflasyon, işsizlik, bütçe açığı ve cari açık gibi sorunlar içeren ekonomik krizin gelip geçici olduğunu savunuyor. Giderek alım gücü düşen halk ise temel ihtiyaçlara arka arkaya gelen zamlardan şikayetçi.

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

DW Türkçe ekibi İstanbul'da çarşının nabzını tuttu.
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