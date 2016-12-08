Samanyolu Haber /Gündem / Dev süt fabrikasına operasyon! /08 Aralık 2016 14:06

Dev süt fabrikasına operasyon!

Denizli'de polis, 'Hizmet Hareketi'ne yönelik "cadı avı" kapsamında Aynes Gıda firmasına operasyon düzenledi. Aralarında Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Serin, Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminde Aynes'in fabrika açılışına katılmıştı.

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Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün erken saatlerde Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı Aynes Süt Fabrikası'na operasyon düzenledi.

Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin katıldığı operasyonda polisler, fabrikaya gelerek idari bölüme girdi. Fabrikanın idari bölümünde önlem alan polisler, giriş ve çıkışlara izin vermedi. 

Operasyon kapsamında fabrikanın ortakları Nevzat Serin, Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da aralarında bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı, 7 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde arama yapılırken, fabrikanın idari bölümünde de aramalar sürüyor.

ERDOĞAN AÇILIŞINA KATILMIŞTI

Gözaltına alınan Mehmet Ali Özkan, daha önce AKP Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Aynes firmasına gelmiş ve yapılan ek tesisi törenle açmıştı.

ÖDÜLÜ ZEYBEKÇİ VERMİŞTİ

Ayrıca Aynes firması, 2015 yılında en çok ihracat yapan firmalar için geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül töreninde ödül almıştı. Mehmet Ali Özkan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı törende ödülünü almıştı.

Avrupa Birliği'ne Türkiye'den ilk süt ihracatı izni alan ve AB ülkelerine ihracat yapan birkaç firma arasında yer alan Aynes, Rusya'ya süt ihracat izni de aldı.

(Cumhuriyet)
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