Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev bankaların birleşme görüşmeleri olumsuz bitti /25 Nisan 2019 13:07

Dev bankaların birleşme görüşmeleri olumsuz bitti

Almanya'nın en büyük iki bankası olarak bilinen Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

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İki bankanın üst düzey yöneticileri tarafından altı haftadır sürdürülen görüşmelerde, birleşmenin her iki tarafa da yeteri kadar katma değer getirmeyeceği kararına varıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada birleşme görüşmelerinin sona erdirildiği belirtildi.
Görüşmeler başarılı olsaydı birleşme sonrası bankanın 40 milyon müşterisi bulunan Euro bölgesindeki üçüncü banka olacağı kaydediliyordu. Ancak birleşmeden dolayı 30 bin çalışanın işsiz kalacağı ve 500 banka şubesinin kapatılacağı açıklanmıştı. 

Alman hükümeti, 2008 mali krizinden bu yana sürdürülebilir kâr elde etmek için uğraşan Deutsche Bank'ın durumuyla ilgili endişeleri göz önüne aldığında birleşmeyi istiyordu.
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