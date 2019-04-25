Samanyolu Haber /Ekonomi / İran ambargosu etkisi: Petrol 75 doları geçti /25 Nisan 2019 11:56

İran ambargosu etkisi: Petrol 75 doları geçti

Arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalar rağmen petrol hafta başından beri yukarı yönlü. Varil fiyatı bugün 75 doların üzerini gördü.

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İran'dan petrol ithalatı için verilen muafiyetlerin uzatılmayacağının açıklanması sonrası yükselişe geçen Brent fiyatı 75 doları gördü.

Daha önce Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'a 180 günlük muafiyet tanıyan Trump yönetimi, hafta başında, süresi 2 Mayıs'ta sona erecek bu iznin uzatılmayacağını bildirdi.

Geçen cuma günü 72 doların hemen altından fiyatlanan Brent petrolün varil fiyatı hafta başından bu yana yukarı yönlü.

Arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalar da yükselişi durduramadı ve bugün 75,28 dolar ile 31 Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

ABD'de geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 100 bin varil artan üretim de tırmanışa engel olamadı.

Petroldeki yüksek seviyeler, Türkiye gibi ithalatçı ülkeleri zor durumda bırakıyor. Enflasyon ve bütçe göstergeleri artışlardan olumsuz etkileniyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de, ülkesinin ihtiyaç duyduğu kadar petrol ihraç etmeyi sürdüreceğini ve ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin sonuçsuz kalacağını söyledi. 
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