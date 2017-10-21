Samanyolu Haber /Gündem / Destici Bahçeli'yi gölgede bıraktı! /21 Ekim 2017 11:24

Destici Bahçeli'yi gölgede bıraktı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada Musul, Kerkük, Halep, Batı Trakya ve Kırım’ın Türkiye’ye katılması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

CNN Türk'te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Destici, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki gelişmelere askeri olarak müdahalede bulunması gerektiğini savunarak Kerkük için ‘gerektiği kadar Alperen gönderebileceklerini’ söyledi.

"Musul ve Kerkük değil, Halep, Batı Trakya, Kırım da alınmalı"

 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kerkük IKYB yönetiminden alınırken TSK’nın da orada olmasının ‘iyi olacağını’ söylerken, Çelik’in, “Sizce Musul ve Kerkük Türkiye’ye mi katılmalı?” sorusuna, “Sadece Musul ve Kerkük değil, Halep, Batı Trakya, Kırım da alınmalı” yanıtını verdi. Destici, Çelik’in, “Bu biraz rahatsızlık yaratmaz mı? Emperyalist bir müdahale olarak görülmez mi?” sorularına ise, “Emperyalist müdahale olarak görülemez. Oralar 100 yıl önce bizimdi, emanete bıraktık” yanıtını verdi.

"Protestonun yeri İsrail büyükelçiliği ve temsilcilikleridir"

“HDP ile tokalaşır mısınız?” sorusuna “Terörle aralarına mesafe koymalılar” yanıtını veren Destici, seçim barajı konusunda ise, “Baraj kalkmalı, kalkarsa TBMM’ye gireriz” yanıtını verdi. “İsrail’le yaşanan her gerilimde sinangogların önünde gösteri yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise Mustafa Destici, “Protestonun yeri İsrail büyükelçiliği ve temsilcilikleridir” yanıtını verdi. BBP Genel Başkanı program sonunda Kerkük Zindanı türküsünü de söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Destici Bahçeli'yi gölgede bıraktı! Sonraki Haber >>

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası

Gökçek CHP'li ilan edildi

Gökçek CHP'li ilan edildi

Gökçek'ten iki farklı 'yeniden adaylık' açıklaması

Gökçek'ten iki farklı 'yeniden adaylık' açıklaması

Baydemir'den Erdoğan'a: Zarrab'ın itirafçı olması sizi niye kaygılandırıyor?

Baydemir'den Erdoğan'a: Zarrab'ın itirafçı olması sizi niye kaygılandırıyor?

Hatay'da karakola saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi

Hatay'da karakola saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:27