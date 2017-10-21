Destici Bahçeli'yi gölgede bıraktı!

CNN Türk'te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Destici, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki gelişmelere askeri olarak müdahalede bulunması gerektiğini savunarak Kerkük için ‘gerektiği kadar Alperen gönderebileceklerini’ söyledi.







"Musul ve Kerkük değil, Halep, Batı Trakya, Kırım da alınmalı"





BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kerkük IKYB yönetiminden alınırken TSK’nın da orada olmasının ‘iyi olacağını’ söylerken, Çelik’in, “Sizce Musul ve Kerkük Türkiye’ye mi katılmalı?” sorusuna, “Sadece Musul ve Kerkük değil, Halep, Batı Trakya, Kırım da alınmalı” yanıtını verdi. Destici, Çelik’in, “Bu biraz rahatsızlık yaratmaz mı? Emperyalist bir müdahale olarak görülmez mi?” sorularına ise, “Emperyalist müdahale olarak görülemez. Oralar 100 yıl önce bizimdi, emanete bıraktık” yanıtını verdi.





"Protestonun yeri İsrail büyükelçiliği ve temsilcilikleridir"





“HDP ile tokalaşır mısınız?” sorusuna “Terörle aralarına mesafe koymalılar” yanıtını veren Destici, seçim barajı konusunda ise, “Baraj kalkmalı, kalkarsa TBMM’ye gireriz” yanıtını verdi. “İsrail’le yaşanan her gerilimde sinangogların önünde gösteri yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise Mustafa Destici, “Protestonun yeri İsrail büyükelçiliği ve temsilcilikleridir” yanıtını verdi. BBP Genel Başkanı program sonunda Kerkük Zindanı türküsünü de söyledi.