Samanyolu Haber /Gündem / 'Oy hırsızına neden sahip çıkıyorsun?' /21 Ekim 2017 11:17

'Oy hırsızına neden sahip çıkıyorsun?'

“İnsanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li milletvekili dayanamadı: Oy hırsızına niye sahip çıkıyorsun?

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CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak  “İnsanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum" diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erol, “Gökçek’e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum, bunu reddediyorum" dedi.

Erdoğan'ın AKP'de beğenmediği kişileri tasfiye etmesi ve bazılarının hala istifa etmeyi reddetmesi sonrası Kılıçdaroğlu, “İnsanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum” demişti.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erol, şunları kaydetti:

“Gökçek’e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum, bunu reddediyorum. Belediye meclislerinde yapılan seçimlerde aday çıkarmak, yıllardır kamuya karşı suç işlemiş bu kişilerin yönetimlerinin meşrulaştırılması demektir. Ne adına olursa olsun, oy hırsızlarına sahip çıkılmamalıdır. Halk en büyük hakemdir. Bilinmelidir ki; bugün içinde bulunduğumuz siyasi karmaşadan çıkmanın tek yolu erken bir yerel seçimdir.”
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