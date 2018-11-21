'Derin yapı arayanlara... Halkbank soruşturması ilk elden teyid edildi'

Bakan Çavuşoğlu, "Halkbank konusuyla ilgili Hazine'de devam eden bir süreç var ve Adalet Bakanlığı boyutu var. ABD'ye yazılı olarak bilgileri verdik. Mahkeme bir süreç işletiyor. Neler yapılabileceğini konuştuk” açıklaması yaptı.





“Her suçlama için Hakan Atilla'ya 30 yıl isteniyordu. Bu süreçlerin sonlandırılması gerekiyor” görüşünü savunan Çavuşoğlu, “Hukuki olarak neler yapılması gerektiğini biz biliyoruz. Halkbank İran yaptırımlarını ihlal etmemiştir" ifadesini kullandı.





Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce New York Güney Bölge (SDNY) savcılarının üzerinde çalıştığı Halkbank soruşturmasına ilişkin yazdıkları nedeniyle bazı AKP’lilerce hedef alınmasının ve "derin yapı" iddialarının boşa çıktığını yazdı:

''New York Güney Bölge (SDNY) savcılarının üzerinde çalıştığı Halkbank soruşturmasını yazdım diye arkasında derin yapı arayanlar...yazdıklarımın teyidi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan geldi: ‘Halkbank davası biliyorsunuz devam ediyor. Hem New York’ta mahkemede, hem OFAC’da..''





Çamlıbel, 9 Kasım 2018’de "Yeni bir yanlış anlama olmasın da" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, İran yaptırımlarını delme davasının bir sonucu olarak ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Halkbank’a kesmeye hazırlandığı cezanın, başından beri Brunson pazarlıklarının gölge unsuru olduğunu belirtiyordu.







OFAC soruşturması dışında Halkbank aleyhinde devam eden ikinci bir soruşturmanın da Zarrab ve Atilla’yı tutuklayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda (SDNY) devam ettiğini kaydeden Çamlıbel, “Washington’da son haftalarda konuşulan Halkbank aleyhindeki iddianamenin hazır olduğu ve çok yakında kamuoyuna açıklanacağı” ifadesini kullanmıştı.



