Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin tek başına kazanamayacağı bilimsel araştırmayla ortaya çıktı /21 Kasım 2018 14:22

AKP'nin tek başına kazanamayacağı bilimsel araştırmayla ortaya çıktı

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçim öncesinde Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin ittifak- ittifaksız durumda kazanacakları il ve ilçe sayılarını hesaplayan Polimetre, iktidar partisi AKP’nin neden tek başına seçime giremeyeceğine ilişkin yeni bir çalışmasını da kamuoyu ile paylaştı.

SHABER3.COM

T24.com.tr'den Hülya Karabağlı'nın haberine göre veri madenciliği yöntemiyle yapılan çalışmada AKP tek başına seçime girdiği takdirde, CHP + İyi Parti'nin kuracakları ittifak 'İstanbul ve Ankara dahil' yüzde 56.4 oranında seçmenin yaşadığı 26 belediyeyi kazanıyor. Buna göre HDP yüzde 7.4 oranında seçmenin yaşadığı 13, AKP yüzde 36.2 oranında seçmenin yaşadığı 42 il belediyesini kazanıyor. 

AKP ve HDP tek başlarına, CHP+İyi Parti ittifak ile seçime girerse partilerin kazanacakları iller, bu illerdeki seçmen sayıları ve Türkiye geneli oy oranları

Tek başına seçim kararı AKP’de ilçe bazında kayıplara neden oluyor. Buna göre, 2019 yılında, 2014 yılında 957 olan ilçe sayısının 972 olmasına karşılık, AKP’nin kazandığı ilçe sayısı 605’ten 539’a iniyor.

AKP tek başına seçime girerse, hangi ilçeyi hangi parti kazanır?

Veri madenciliği analisti M. Günal Ölçer ve ekibi 81 il ve 972 ilçenin her birinde siyasi partilerin  durumlarını gösteren bir çalışmayı da  açıklamışlardı. Buna göre, AKP-MHP ittifakı İstanbul’u kazanmaya yetmiyor. AKP’nin İstanbul’u alabilmesi için ya HDP ile işbirliği yapması ya da AKP+MHP iş birliğinin karşısında oluşabilecek CHP+İyi+HDP ittifakını engellemesi gerektiğini belirtmişlerdi.

T24
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin tek başına kazanamayacağı bilimsel araştırmayla... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:53:09