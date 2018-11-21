AKP'nin tek başına kazanamayacağı bilimsel araştırmayla ortaya çıktı

T24.com.tr'den Hülya Karabağlı'nın haberine göre veri madenciliği yöntemiyle yapılan çalışmada AKP tek başına seçime girdiği takdirde, CHP + İyi Parti'nin kuracakları ittifak 'İstanbul ve Ankara dahil' yüzde 56.4 oranında seçmenin yaşadığı 26 belediyeyi kazanıyor. Buna göre HDP yüzde 7.4 oranında seçmenin yaşadığı 13, AKP yüzde 36.2 oranında seçmenin yaşadığı 42 il belediyesini kazanıyor.





AKP ve HDP tek başlarına, CHP+İyi Parti ittifak ile seçime girerse partilerin kazanacakları iller, bu illerdeki seçmen sayıları ve Türkiye geneli oy oranları







Tek başına seçim kararı AKP’de ilçe bazında kayıplara neden oluyor. Buna göre, 2019 yılında, 2014 yılında 957 olan ilçe sayısının 972 olmasına karşılık, AKP’nin kazandığı ilçe sayısı 605’ten 539’a iniyor.







AKP tek başına seçime girerse, hangi ilçeyi hangi parti kazanır?







Veri madenciliği analisti M. Günal Ölçer ve ekibi 81 il ve 972 ilçenin her birinde siyasi partilerin durumlarını gösteren bir çalışmayı da açıklamışlardı. Buna göre, AKP-MHP ittifakı İstanbul’u kazanmaya yetmiyor. AKP’nin İstanbul’u alabilmesi için ya HDP ile işbirliği yapması ya da AKP+MHP iş birliğinin karşısında oluşabilecek CHP+İyi+HDP ittifakını engellemesi gerektiğini belirtmişlerdi.







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