Samanyolu Haber /Gündem / Depo baskını şovu yetmedi: Soğan ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı /15 Ocak 2019 10:33

Depo baskını şovu yetmedi: Soğan ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı

Kuru soğan ithalatında yüzde 49.5 olan gümrük vergisi şubat sonuna kadar sıfırlandı.

SHABER3.COM

2018'de yüzde 184 ile fiyatı en çok artan ürün olan kuru soğana ithalat yolu açıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat sonuna kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.

Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

HAZİRAN'DA FİYATI 7 TL'Yİ BULMUŞTU

Sezonun kötü geçmesi ve rekolte kaybının da etkisiyle soğanın kilogram fiyatı haziran ayında 7 lirayı bulmuştu. Kasım ayında fiyatların 5TL'yi geçmesi stok tartışmalarını da beraberinde getirmiş ve Türkiye'deki soğan üretiminin yüzde 20'sini yapan Polatlı'da bazı depolara baskın düzenlenmişti.

'SİZ DEPODA ÇÜRÜTTÜNÜZ'

Tayyip Erdoğan, 21 Kasım'da 48. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız" demişti. Erdoğan, soğanın hastalık nedeniyle depoda çürüdüğü için fiyatının arttığı yönündeki açıklamalara da "Hastalıktan çürüdü diyorlar, siz çürüttünüz depoda" yanıtını vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Depo baskını şovu yetmedi: Soğan ithalatı için gümrük... Sonraki Haber >>

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:32:13