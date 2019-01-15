Samanyolu Haber /Dünya / Türk avukata ikinci Nazi mektubu: Bilgileri yine polisten sızdı /15 Ocak 2019 10:30

Türk avukata ikinci Nazi mektubu: Bilgileri yine polisten sızdı

Almanya’da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız, ikinci kez tehdit mektubu aldı.

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Süddeutsche Zeitung gazetesine göre, Avukat Seda Başay Yıldız'a faksla gönderilen ikinci tehdit mektubu da ilkinde olduğu gibi 'NSU 2.0' imzasını taşıyor.

EMNİYETTEN SIZAN KİŞİSEL BİLGİLER

Yeni mektupta Seda Başay Yıldız ile aynı adreste oturan babası, annesi, eşi ve kızıyla ilgili bilgiler de yer alıyor. Avukata göre, söz konusu bilgiler, emniyet içindeki bilgisayar sisteminden alındı.

POLİSTEN SİLAH TEKLİFİ

Yıldız, polisin kendisine silah ruhsatı çıkarmayı önerdiğini aktarıp "Ben Almanya'da mı silah taşıyacağım? Mesleğimi yapabilmek için mi?" tepkisini gönderdi. Polisin halkı korumakla görevli olduğunu vurgulayan Yıldız, ailesiyle ilgili adres ve kimlik bilgilerinin öyle kolayca internetten bulunamayacağını belirtti.

KIZINI DOĞRAMA TEHDİDİ

Seda Başay Yıldız'a 5 ay önce gönderilen ilk mektupta 'Türk domuzu' denilerek hakaret edilmiş ve kızının 'doğranacağı' tehdidinde bulunulmuştu.

İLK MEKTUBUN SORUMLUSU 5 POLİS GÖREVDEN ALINDI

İlk mektubu inceleyen yetkililer, Yıldız'a ait kişisel bilgilerin Frankfurt emniyetinden çıkarıldığını tespit etmişti. Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

İKİNCİ MEKTUP 5 POLİS İÇİN

5 polis hakkında zanlı sıfatıyla, aralık ayından beri 'halkı galeyana getirme' ve 'anayasaya aykırı semboller' kullanma suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Yeni mektubun, görevden uzaklaştırılan bu polislerle ilgili olduğu belirtildi.

'ÖLÜ BEYİNLİ PİS DÖNER'

İkinci mektupta Yıldız'a yönelik "Sen ölü beyinli pis döner, polis arkadaşlarımıza ne yaptığının galiba farkında değilsin" denildiği öğrenildi. İlki gibi ikincisinde de Yıldız'ın küçük kızı tehdit edildi.

Hessen Emniyeti ve Frankfurt Savcılığı konuyla ilgili yürütülen soruşturmanın sıhhati açısından ikinci tehdit mektubuna dair detaylı bilgi veremeyeceklerini söyledi.

KURBANLARDAN BİRİNİN AVUKATI

Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türkiye kökenli 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.
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