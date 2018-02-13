'Denizbank için çok iyi bir teklif aldık'

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su German Gref, yönetim kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, neredeyse tamamına sahip oldukları Denizbank'ın için çok iyi bir teklif aldıklarını ve teklifi değerlendirmekte olduklarını söyledi.







Yaptırım ve rekabet nedeniyle Türkiye'de iş yapmanın zorlaştığını belirten Sberbank CEO'su Herman Gref, Denizbank için çok iyi bir teklif aldıklarını açıkladı.





Yönetim kurulu toplantısından sonra konuşan Gref, Denizbank satış görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.





Gref bankanın ülke dışındaki iştiraklerinden 40 milyar ruble (693 milyon dolar) net kâr sağladığını ifade ederek, yurtdışında büyüme planları olmadığını belirtti.





Denizbank, ocak ayının sonunda olası satış ile ilgili bir açıklama yapmıştı.





Açıklamada Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığı belirtilmişti.





ÇİNLİ BİR TALİP DE VAR





Konuya yakın dört kaynağın daha önce Reuters'a verdiği bilgiye göre, satışla ilgilenenler arasında Körfez ülkeleri olan Bahreyn, Katar ve Dubai'den bazı bankaların adı geçerken, Çin'den de ilgili bir bankanın olduğu belirtiliyor.





Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak da, “Sberbank çıkmak istiyor. Emirates NBD ilgililer arasında diye biliyoruz, bir Kazak bankasının da ilgililer arasında olduğu belirtiliyor” diye konuşmuştu.





Sberbank ile Denizbank'ın ana hissedarı Dexia 2012 yılında Denizbank'ın çoğunluk hisselerinin satışı için anlaşmışlardı. Bankanın satışı yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.