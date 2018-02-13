Samanyolu Haber /Gündem / Erdal Tosun'un ölümüne yol açan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis /13 Şubat 2018 15:50

Erdal Tosun'un ölümüne yol açan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazada kusurlu olan sürücüyle ilgili karar çıktı

SHABER3.COM

Ünlü tiyatrocu Erdal Tosun'un ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada sürücü Nihat Şaki’ye "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Sarıyer Maslak'ta 29 Kasım 2016'da ünlü tiyatrocu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sürücü Nihat Şaki'nin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan  İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Şaki avukatı ile birlikte hazır bulunurken,  Tosun ailesini avukatı temsil etti.
 
Sanık Şaki, yaptığı son savunmasında "Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay olu. Erdal Tosun'un hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm. Beraatimi istiyorum" dedi.
 
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nihat Şaki'yi, "Taksiren ölüme sebebiyet vermek"ten suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. 
 
Mahkeme ayrıca, sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. 
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