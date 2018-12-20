Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Yücel davası 11 Nisan'a ertelendi /20 Aralık 2018 17:16

Deniz Yücel davası 11 Nisan'a ertelendi

Gazeteci Deniz Yücel'in İstanbul'da yargılandığı davada mahkeme, Yücel'in ifadesinin Almanya'da alınması için yazılan evrakın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

SHABER3.COM


Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkındaki davanın bugün yapılan duruşması 11 Nisan'a ertelendi. Ertelenme nedeni olarak mahkemenin Yücel'in ifadesini beklemesi gösterildi. Yücel'in avukatı Veysel Ok, Alman makamları tarafından alınacak ifade için müvekkiline henüz bir tarih verilmediğini belirtti.

Duruşmada Yücel'i temsil eden avukatı Ok, 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırma talebiyle yargılanan Yücel'in ifadesinin Almanya'da alınabilmesiyle ilgili adli yardım talebine yanıt verebilmesi için Alman makamlarına biraz daha zaman kazandırılmış olduğunu açıkladı.

"Terör örgütü propagandası" yapmak ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanmakta olan Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'den 16 Şubat 2018'e kadar cezaevinde kalmıştı. 16 Şubat'ta tahliyesine karar verilen Yücel, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmaması nedeniyle Türkiye'den ayrlmıştı. Yücel'in yargılanmadan aylarca tutuklu kalması uluslararası eleştirilere ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.Deniz Yücel'in serbest bırakılması için eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder de hükümet nezdinde girişimde bulunmuştu.

Mahkeme, Yücel'in ifadesinin Almanya'da alınabilmesini karara bağlamıştı. Yetkili Alman makamlarının adli yardım talebine ne zaman yanıt vereceği ise henüz belli değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deniz Yücel davası 11 Nisan'a ertelendi Sonraki Haber >>

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:49