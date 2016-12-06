Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Baykal’ın başkanlık yorumu Erdoğan'ı çok kızdıracak /06 Aralık 2016 17:46

Deniz Baykal’ın başkanlık yorumu Erdoğan'ı çok kızdıracak

Deniz Baykal getirilmeye çalışılan 'Başkanlık-Cumhurbaşkanlığı' sistemini “sabahleyin Cumhurbaşkanımız MGK'yı toplayacak. Öğlen bakanlar kurulunu, öğleden sonra da AKP MKYK'ya gidecek. Oradan AYM'ye gidecek ve üyelerin yarısını kendisini tayin edecek. Böyle bir şey olamaz, bu ciddiyetsiz bir iştir" sözleriyle anlattı.

Deniz Baykal’ın başkanlık yorumu Erdoğan'ı çok kızdıracak

Deniz Baykal’ın başkanlık yorumu Erdoğan'ı çok kızdıracak

CnnTürk’te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında dün gece Ahmet Hakan'ın konuğu olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, başkanlık sisteminin Türkiye'de ‘uygulanamayacağını’ çok çarpıcı bir örnekle açıkladı.  Baykal aylardır tartışılan ve bundan sonra da tartışılmaya devam edecek gibi gözüken ‘sistem tartışmalarını’ “Sabahleyin Cumhurbaşkanımız, MGK’yı toplayacak. Öğlen bakanlar kurulunu, öğleden sonra da AKP MKYK’ya gidecek. Oradan AYM’ye gidecek ve üyelerin yarısını kendisini tayin edecek. Böyle bir şey olamaz, bu ciddiyetsiz bir iştir. Gerçekten olamaz bir şeydir. Hiç bir ülkede böyle bir model yoktur” sözleriyle açıkladı.
Baykal, “böyle bir şey olamaz, bu ciddiyetsiz bir iştir. Gerçekten olamaz bir şeydir. Hiç bir ülkede böyle bir model yoktur” diye konuştu.
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