Deniz Baykal’ın başkanlık yorumu Erdoğan'ı çok kızdıracak







CnnTürk’te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında dün gece Ahmet Hakan'ın konuğu olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, başkanlık sisteminin Türkiye'de ‘uygulanamayacağını’ çok çarpıcı bir örnekle açıkladı. Baykal aylardır tartışılan ve bundan sonra da tartışılmaya devam edecek gibi gözüken ‘sistem tartışmalarını’ “Sabahleyin Cumhurbaşkanımız, MGK’yı toplayacak. Öğlen bakanlar kurulunu, öğleden sonra da AKP MKYK’ya gidecek. Oradan AYM’ye gidecek ve üyelerin yarısını kendisini tayin edecek. Böyle bir şey olamaz, bu ciddiyetsiz bir iştir. Gerçekten olamaz bir şeydir. Hiç bir ülkede böyle bir model yoktur” sözleriyle açıkladı.

Baykal, “böyle bir şey olamaz, bu ciddiyetsiz bir iştir. Gerçekten olamaz bir şeydir. Hiç bir ülkede böyle bir model yoktur” diye konuştu.