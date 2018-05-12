Samanyolu Haber /Dünya / Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuk açlıkla karşı karşıya! /12 Mayıs 2018 14:20

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuk açlıkla karşı karşıya!

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaklaşık 400 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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Ülkedeki Kasai bölgesindeki yaşanan çatışmalar nedeniyle, kırsal arazilere kaçan binlerce aile aylardır su ile yiyecek sıkıntısı çekiyor.

Birçok kişinin hâli hazırda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ülkenin bir dönem en zengin ve barışçıl bölgelerinden olan Kasai'de 2016'da çıkan isyan ardından, milis güçleriyle ordu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

BM, Aralık 2017'de Demokratik Kongo'daki durumu, en yüksek acil durum seviyesinde tanımladı. Yemen, Suriye ve Irak da BM tarafından bu seviyede tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kasai için 88 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Kasai'yi ziyaret eden UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, "Orada gördüklerim nedeniyle şoke oldum" dedi.

Üç hastane gezdiğini belirten Boulierac, çocukların ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

'Dört milyon kişi yardıma muhtaç'

Kasai'den ayrıldıktan sonra bu çocuklardan bazılarının öldüğünü öğrenen Boulierac şunları ekledi: "Kasai'de çocukların yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemiyoruz. Çocukların hali hazırda öldüğünü ve ölmekte olduğunu söylüyoruz. Çocuklar kırsal arazide sessizce ölüyor".

Yaşadıkları köylerden ayrılanların bir bölümü, çatışmalardan zarar görmüş ve belli bir süredir ekim ekilmemiş bu köylere geri dönüyor.

UNICEF, Kasai'de yaklaşık dört milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu, onlar arasında çocukların durumunun çok acil olduğunu belirtiyor.

Ülkede iktidarın, Kasai'deki bir yerel aşiret lideri olan Kamina Nsapu'yla yaşadığı sorunlar ardından Kasai'de isyan çıkmıştı.

Hem Nsapu'nun güçleri hem de ordu, birbirini katliam yapmakla suçluyor.
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