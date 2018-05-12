Samanyolu Haber /Gündem / Fiyatı 210 TL'ye çıktı, Ramazan'da fıstıklı baklava yok /12 Mayıs 2018 15:01

Fiyatı 210 TL'ye çıktı, Ramazan'da fıstıklı baklava yok

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), fıstık fiyatlarının 210 liraya ulaşmasıyla fıstıklı ürün üretmeyerek bu durumu protesto etme kararı aldıklarını duyurdu.

SHABER3.COM


BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Baklava sektörü Ramazan Ayı’nda tüketicinin faydasını düşünerek zam yapmayacak. Ancak, fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

Fıstık fiyatlarında yaşanan artış baklavacıları zor durumda bıraktı. Fıstığın kilosunun 210 TL’ye ulaşmasının ardından, baklava üreticileri fıstıklı ürün çıkarmama kararı aldı. Baklavacılar bu fiyat artışlarına karaborsacı ve stokçuların neden olduğunu öne sürdü. Söylenene göre sene başında üreticiden kilosu 60 TL’den toplanan fıstıklar depolanarak kısım kısım fiyat artışıyla piyasaya satılıyor.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, “Baklava sektörü Ramazan Ayı’nda tüketicinin faydasını düşünerek zam yapmayacak. Ancak, fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

Bugün kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosunun 70 ile 100 TL arasında değiştiğini belirten Yıldırım, “Bu fiyat aralığının sebebini sizlere izah etmek istiyoruz. 2017 yılının başında 60 TL olan fıstık fiyatları şuan itibariyle KDV dahil 210 TL’yi bulmuştur. Normalde bu fiyatın 70-75 TL civarında olması gerekir. Bunun sebebi maalesef karaborsacı ve stokçulardır. Stokçular, 2017 yılı başında üreticiden 60 lira civarında topladığı fıstığı depolayarak piyasaya azar azar çıkardılar. Bunu kademeli bir şekilde fiyat yükselterek satmaya başladılar. Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla bu fiyat 210 TL’yi buldu” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fiyatı 210 TL'ye çıktı, Ramazan'da fıstıklı baklava yok Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:39