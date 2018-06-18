Samanyolu Haber /Gündem / Demokrat Parti’den Tansu Çiller açıklaması /18 Haziran 2018 15:09

Demokrat Parti’den Tansu Çiller açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı ve İyi Parti Afyon milletvekili adayı Gültekin Uysal, AKP mitingine katılan eski Başbakan Tansu Çiller'e sert sözlerle tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yenikapı mitingine katılan Tansu Çiller’e tepki gösterdi. Uysal, "Namussuzlarla kazanacağıma, namuslularla kaybetmeye razıyım" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, "Bugünler yüksek gerilim hattında tarihi günler… Kimde ne kadar iman, fikir var, kimde ne kadar inancına, geçmişine sadakat var, kimde ne kadar sebat, sabır, irade var… Bütün bunların kantara çıktığı, ölçüye vurulduğu zamanlardayız" diyen Uysal, "Siyasette önemli vazifeler yapmış kişiliklerin, demokrasi ve adaleti yok edenlerle ilgili desteği akıllara, kalplere, gönüllere ve vicdana sığmamıştır. Sanal demokrasi kahramanlarının apoletleri, kendiliğinden düşmektedir. Derdi millet, demokrasi ve adalet olan tüm Demokrat dava arkadaşlarımızın vicdan ve aklında hükmü yoklukla maluldür. Elbet bir gün tarih de hükmünü icra edecektir'' ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demokrat Parti’den Tansu Çiller açıklaması Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Ünlülerden sandığa çağrı

Ünlülerden sandığa çağrı

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan'dan sandık taktikleri....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:55