Demokrat Parti’den Tansu Çiller açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yenikapı mitingine katılan Tansu Çiller’e tepki gösterdi. Uysal, "Namussuzlarla kazanacağıma, namuslularla kaybetmeye razıyım" dedi.





Sözcü'de yer alan habere göre, "Bugünler yüksek gerilim hattında tarihi günler… Kimde ne kadar iman, fikir var, kimde ne kadar inancına, geçmişine sadakat var, kimde ne kadar sebat, sabır, irade var… Bütün bunların kantara çıktığı, ölçüye vurulduğu zamanlardayız" diyen Uysal, "Siyasette önemli vazifeler yapmış kişiliklerin, demokrasi ve adaleti yok edenlerle ilgili desteği akıllara, kalplere, gönüllere ve vicdana sığmamıştır. Sanal demokrasi kahramanlarının apoletleri, kendiliğinden düşmektedir. Derdi millet, demokrasi ve adalet olan tüm Demokrat dava arkadaşlarımızın vicdan ve aklında hükmü yoklukla maluldür. Elbet bir gün tarih de hükmünü icra edecektir'' ifadelerini kullandı.