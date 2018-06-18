Almanya'da 'Dizelgate' Skandalı: Audi’nin CEO'su gözaltına alındı









Audi'nin sahibi olan Volkswagen şirketi, Stadler'in gözaltında olduğunu doğruladı.





Münih Savcılığı yetkilileri, Stadler'in skandalla ilgili kanıtları ortadan kaldırmaya çalışabileceği şüphesiyle harekete geçtiklerini söyledi.





Stadler'in Çarşamba gününe kadar ifadesinin alınacağı beirtiliyor.





Volkswagen'in geçtiğimiz hafta 1 milyar Euro ile cezalandırıldığı skandala Audi de karışmıştı.





Şirket geçen ay 60 bin adet A6 ve A7 modeli dizel aracın daha emisyon yazılımı sorunu olduğunu kabul etmişti.





Audi, skandal nedeniyle geçen yıl 850 bin aracı geri çağırmış, bunlardan çok azının modifikasyona ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı.