Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın tutukluluk haline devam kararı /06 Temmuz 2018 13:54

Demirtaş'ın tutukluluk haline devam kararı

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez daha HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için davaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkeme, savunmasını tamamlamaması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini 21 Mayıs'ta reddetmişti. Heyette yer alan bir üye hakim çoğunluk görüşüne karşı çıkarak, Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanmıştı.

Karşı oy yazısında, "Demirtaş'ın iddianamede yüklenen suçlar ve fiiller ile tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince tutuklu kalmasının, serbest seçim hakkının özünden zedelenmesi ve bu hakkın etkin kullanımını engellenmesi" olacağı belirtilmişti.

Demirtaş'ın tutukluluk incelemesi 29 Haziran'da yapıldı. Daha önce Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan hakimin de yer aldığı heyet, bu sefer oybirliği ile "Kovuşturma konusu suçların yasada öngörülen alt ve üst sınırları arasındaki ceza miktarı dikkate alındığında ceza miktarı ile tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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